عاجل | أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت.. تطورات العملة السعودية

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم استقرارًا في معظم البنوك المصرية، مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة في أسعار الشراء والبيع.

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ارتفاع مفاجئ في سعر الريال السعودي اليوم 5 ديسمبر 2024

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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-12-2024 مقابل الجنيه المصري

 وفيما يلي أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك:


أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه

 

بنك مصر

سعر الشراء: 13.24 جنيه

سعر البيع: 13.29 جنيه

 

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 13.27 جنيه

سعر البيع: 13.30 جنيه


 

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 13.22 جنيه

سعر البيع: 13.25 جنيه


 

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 13.26 جنيه

سعر البيع: 13.30 جنيه


 

بنك القاهرة

سعر الشراء: 13.19 جنيه

سعر البيع: 13.25 جنيه


 

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 13.19 جنيه

سعر البيع: 13.25 جنيه


أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم السبت

 

سعر الدولار

شراء: 49.93 جنيه

بيع: 50.03 جنيه


 

سعر اليورو الأوروبي

شراء: 52.47 جنيه

بيع: 52.97 جنيه


 

سعر الجنيه الإسترليني

شراء: 63.38 جنيه

بيع: 63.88 جنيه


 

سعر الريال السعودي

شراء: 13.26 جنيه

بيع: 13.32 جنيه


 

سعر الدينار الكويتي

شراء: 161.74 جنيه

بيع: 162.82 جنيه

 

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