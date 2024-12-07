عقوبات مشددة.. السجن 10 سنوات لمحاسب ضبط بـ 12 قطعة حشيش ببورسعيد

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عقوبات مشددة.. السجن
عقوبات مشددة.. السجن 10 سنوات لمحاسب ضبط بـ 12 قطعة حشيش ببو

 

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 10 سنوات لمتهم ضبط بـ 12 قطعة حشيش ببورسعيد.

السجن 10 سنوات لمحاسب ضبط بـ 12 قطعة حشيش ببورسعيد


وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 5 من شهر 8 عام 2024، والمتهم فيها ا ط م ع ا ح ويعمل محاسب ويقيم بمنطقة البازار نطاق حي الشرق ببورسعيد، حيث أحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وشهد كريم الجباس نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ، أنه حال مروره الأمني بالطريق العام أبصر المتهم يتجر لشخص آخر، وفر هاربا قبل الضبط، وعندما تم ضبطه عثر بحوزته علي 12 لفافة لجوهر الحشيش، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته.


وثبت معمليا أن الـ 12 لفافة المضبوطة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والتي وزنت قائما 9 جرامات وخمسة من عشرة من الجرام.

حكمت المحكمة


حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3239 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد.

100 ألف جنيه السجن المشدد لمدة 10 سنوات جوهر الحشيش عام 2024 محكمة جنايات بورسعيد نقيب شرطة

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