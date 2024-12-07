فرص عمل جديدة للمهندسين والمحاسبين في السعودية.. تفاصيل وموعد التقديم

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بوابة الفجر

أعلنت وزارة العمل المصرية اليوم، السبت، عن فتح باب التقديم لفرص عمل جديدة في شركة المياه الخليجية للمقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك في عدة تخصصات هندسية وإدارية، للعمل في مشاريع البنية التحتية ومحطات معالجة المياه.

فرص عمل جديدة للمهندسين والمحاسبين في السعودية

تأتي هذه الفرص تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة للمصريين في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي.

التخصصات المطلوبة

- محاسبان ذو خبرة في شركات المقاولات (من 3 إلى 7 سنوات خبرة في مشاريع بنية تحتية).
- مهندس ميكانيكا مشتريات (خبرة من 3 إلى 10 سنوات في محطات معالجة المياه).
- 5 مهندسين ميكانيكا (خبرة من 5 إلى 15 سنة).
- 5 مهندسين مدني (خبرة من 5 إلى 15 سنة).
- 5 مهندسين كهرباء (متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، خبرة من 5 إلى 15 سنة).

المزايا

- سكن مجاني.
- تذاكر طيران ذهاب وعودة.
- إقامة داخل المنشآت.
- تأمين صحي شامل.
- الرواتب تتراوح بين 4000 إلى 15000 ريال سعودي حسب التخصص والخبرة.
- بيئة عمل آمنة، مع فرص للتطوير المهني من خلال برامج تدريبية وورش عمل.

كيفية التقديم

على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، جواز السفر الساري، المؤهل، وشهادة الخبرة (إن وجدت) على البريد الإلكتروني: [email protected].

وتبدأ فترة التقديم غدًا الأحد 8 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 10 أيام، حيث يكون التقديم بشكل مجاني ودون وسطاء، مما يعزز الشفافية في عملية التوظيف.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود الوزارة لتوسيع آفاق العمل للعمالة المصرية في الخارج، وتسعى لفتح فرص جديدة تتماشى مع التطورات في قطاع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

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