عاجل| الأمين العام يطيح برئيس قطاع الآثار المصرية القديمة وكلف مسؤولًا جديدًا

أخبار مصر
الدكتور محمد إسماعيل
الدكتور محمد إسماعيل

أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبد البديع كرئيس لقطاع الآثار المصرية واليونانية القديمة.

وقال مصدر في المجلس الأعلى للآثار في تصريحات خاصة إلى الفجر أن عبد البديع حل محل الدكتور أيمن عشماوي والذي كان استقر في ذلك المنصب فترة تجاوزت السبع سنوات.

وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي لتجديد الدماء في المجلس الأعلى للآثار ولتحديث الفكر وتطوير العمل.

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على الصورة الضوئية الأولى من القرار والذي شمل التوصيف الوظيفي الدقيق لرئيس القطاع الجديد

 

3BB965A3-3C01-437A-9E98-DEA285760C02
3BB965A3-3C01-437A-9E98-DEA285760C02

مواد متعلقة

قرافة الشافعي... أستاذ آثار: نمحو قرون من التراث لأجل توفير 5 دقايق

حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع

أستاذ آثار: تم هدم وشطب آثار في القاهرة وغيرها رغم وجود القوانين

تغييرات في إدارة مراقبة الآثار بمطارات صعيد مصر

«صرخة أثرية من نقابة الصحفيين».. متخصصون: هدم المقابر التاريخية محو للهوية المصرية

انفراد| موظفة بالآثار تصرف مستحقاتها المالية مرتين شهريًا ولمدة 59 شهرًا (مستندات)

بمشاركة 35 جاليري عالمي.. المتحف الكبير يستقبل المعرض الفني «آرت فير كايرو» فبراير 2025

"ساقية وقنوات ري وبئر أثرية".. اكتشافات مثيرة في قلعة الناصر صلاح الدين

Elfagr.org

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل - فيديو بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة 7-12-2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل | أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت.. تطورات العملة السعودية

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل | آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر.. 10 عوامل تؤثر فيه