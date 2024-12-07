عادل حمودة عن صلاح جاهين: "7 صنايع ولكن البخت ناصع"

توك شو
الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن صلاح جاهين فهم طبيعة العلاقة بين الورقة والقلم، مشيرا إلى أن جاهين شاعر ورسام كاريكاتير وسيناريست ومؤلف أغاني وكاتب مسرحيات، معلقا: "7 صنايع ولكن البخت ناصع". 

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رباعيات صلاح جاهين

وأشار حمودة، خلال برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء السبت، إلى أن صلاح جاهين له رؤية فلسفية في الحياة وعبر عنها في الرباعيات، لافتا إلى أن الرباعيات كانت تحمل في كلماتها رموزا لا يفصح عنها صلاح جاهين، مضيفا أنه من حُسن الحظ أن جاهين سجل الرباعيات بصوته.

وأضاف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن سعاد حسني في أيامها الأخيرة أرادت تكريم صلاح جاهين بعد وفاته وسجلت بعضا من رباعيات من جاهين بصوتها. 

صلاح جاهين عادل حمودة جريدة الفجر فضائية القاهرة الإخبارية

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