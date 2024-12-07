ارتفاع قوي في سوق العملات الرقمية.. “بيتكوين” تتجاوز حاجز 100،000 دولار

شهد سوق العملات الرقمية اليوم السبت حركة إيجابية ملحوظة، حيث ارتفع سعر “بيتكوين” بنسبة 3% خلال الـ24 ساعة الماضية، متجاوزًا حاجز 100،000 دولار بعد فترة تقلبات شهدت هبوطها إلى 92،000 دولار. وسجلت العملة أعلى سعر عند 101،902 دولار وأدنى سعر عند 97،138 دولارًا، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.98 تريليون دولار، مع حجم تداول بلغ 86 مليار دولار، وهيمنة بلغت 53.87% على السوق.





كما شهدت صناديق “بيتكوين” المتداولة في البورصة (ETFs) تدفقات صافية بقيمة 377 مليون دولار، حيث استحوذ صندوق Mog Coin (MOG) على 257 مليون دولار من التدفقات اليومية.





أداء العملات البديلة

• إيثريوم (Ethereum): ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 4،000 دولار، بقيمة سوقية بلغت 480 مليار دولار، وحجم تداول بلغ 50 مليار دولار.

• ريبل (Ripple): صعدت بنسبة 6% إلى 2.428 دولار، بقيمة سوقية بلغت 139 مليار دولار.





القيمة السوقية الإجمالية

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 2% لتصل إلى 3.67 تريليون دولار، رغم انخفاض حجم التداول بنسبة 31% إلى 250 مليار دولار.





تحركات العملات البديلة

• XDC Network: تصدرت قائمة الأفضل أداءً بزيادة 36%، لتصل إلى 0.1031 دولار، مدفوعة باهتمام قوي من المستثمرين.

• Mog Coin (MOG): قفزت بنسبة 24% إلى 0.00000395 دولار بعد الإعلان عن إدراجها في منصة Coinbase قريبًا.

• HBAR: ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 0.3741 دولار، مع قيمة سوقية تقترب من 13 مليار دولار.





يواصل سوق العملات الرقمية جذب المستثمرين، مع تسجيل ارتفاعات قوية في الأداء واهتمام متزايد بالعملات البديلة.