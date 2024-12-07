بيراميدز يختتم استعداداته في باماكو لمواجهة دجوليبا بدوري الأبطال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في العاصمة المالية باماكو، قبل مباراة دجوليبا في إطار دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وأقيم المران الأخير للفريق على استاد 26 مارس بمدينة باماكو، وهو الملعب الذي سيحتضن مباراة الغد الهامة، حيث استمر التدريب لمدة ساعة واحدة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

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وشهد المران عدة وحدات نفذها اللاعبون مع المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش وجهازه المعاون، حيث اشتملت على وحدات فنية وخططية وتقسيمة لتجربة خطة اللعب والتشكيل المتوقع للقاء.

واطمأن المدير الفني على اللاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء وطلب منهم ضرورة التركيز من أحل تحقيق الانتصار الثاني والوصول للنقطة السادسة في صدارة المجموعة.

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