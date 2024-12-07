إقامة سوق اليوم الواحد بحي العجمي استجابة لمطالب المواطنين

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إقامة سوق اليوم الواحد غدًا الأحد،، في نطاق حي العجمي بجوار مبنى الحي بمنطقة البيطاش، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

ويأتي هذا الحدث ضمن توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء المدينة استجابة لمطالب المواطنين. ويهدف السوق إلى توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات بأسعار مناسبة، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

ويذكر أنه افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية التموين، سوق اليوم الواحد بمنطقة سيدي جابر متنقلًا إلى منطقة المنشية ومحمد نجيب وصولًا إلى المندرة وذلك ضمن مبادرة "سوق اليوم الواحد المتنقل".

وجدير بالذكر أن هذه الأسواق تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم بدائل اقتصادية للتسوق، في إطار جهود المحافظة لتحقيق التوازن في أسعار السلع وتعزيز الخدمات المقدمة للسكان.