العاهل الأردني يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي حول التطورات في سوريا

عربي ودولي
العاهل الأردني -
العاهل الأردني - أرشيفية

ترأس ملك الأردن عبدالله الثاني اليوم السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي تم فيه بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وخاصة الأحداث الجارية في سوريا.

وبحسب وكالة "بترا" الأردنية: "تطرق الاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في الحفاظ على الأمن الوطني وأمن الحدود، وإلى الخطوات الضرورية التي تقوم بها لضمان حماية وتأمين الحدود الشمالية".

وأضافت: "استعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المعنية من أجل سلامة الأردنيين المتواجدين في سوريا، والإجراءات المتخذة لتسهيل عودة المواطنين والشاحنات الأردنية إلى أراضي المملكة بعد قرار وزارة الداخلية يوم أمس إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا".

وأكدت أن "الاجتماع ناقش آخر المستجدات المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة وسبل إنهاء الحرب المدمرة، كما تناول الجهود الأردنية المبذولة لتعزيز عملية إرسال المساعدات للأشقاء في القطاع بشتى الطرق المتاحة".

التطورات في سوريا العدوان على قطاع غزة العاهل الاردني القوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني

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