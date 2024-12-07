ترامب: العالم يتجه إلى الجنون

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ترامب - أرشيفية
ترامب - أرشيفية

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه سيناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "كيف يتجه العالم إلى الجنون" خلال اجتماع ثنائي لهما.

وأشار ترامب في تصريح صحفي، أنه حقق في السابق نجاحا كبيرا مع ماكرون، حيث عملا معا في "دفاع وهجوم"، كما وجه حديثه للصحفيين قائلا: "كما ترون فإن العالم يفقد صوابه قليلا وسنتحدث (مع ماكرون) عن ذلك".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في وقت سابق، أن ترامب الموجود حاليا في باريس، قد لا يعقد اجتماعا ثنائيا مع فلاديمير زيلينسكي، حيث سيحضر كلاهما حفل افتتاح كاتدرائية نوتردام، التي أعيد ترميمها بعد حريق دمر برجها في 2017، كما سيلتقي كل منهما مع ماكرون على حدة.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي سيستضيف كلا من ترامب وزيلينسكي في قصر الإليزيه، خلال زيارتهما لباريس لحضور حفل افتتاح كاتدرائية نوتردام.

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دونالد ترامب فلاديمير زيلينسكي

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