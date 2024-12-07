حبس مسجل خطر وراء سرقة الدراجات النارية في مدينة نصر

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قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس مسجل خطر وراء سرقة الدراجات النارية في مدينة نصر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
كانت قد تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك.
وبمواجهته أقر بإرتكابه (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلان "سيئا النية" عاطلان لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

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