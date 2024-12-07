تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل الفريق لمواجهة جيرونا في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني غي الموسم الحالي. 


يحتل ريال المركز الثاني برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما يحتل جيرونا المركز الثامن برصيد 22 نقطة. 

txt

مواجهة نارية تنتهي دون أهداف.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

txt

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا


من المقرر أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- أوريلين تشواميني- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.
حط الوسط: أردا جولر- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش.
خط الهجوم: إبراهيم دياز- جود بيلينجهام- كيليان مبابي.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي الدوري الاسباني المدير الفني لريال مدريد أوريلين تشواميني أنطونيو روديجر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل - فيديو بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة 7-12-2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل | أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت.. تطورات العملة السعودية

نوانكو كانو رئيس نادي إنيمبا النيجيري يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة الفريقين