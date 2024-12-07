الأهلي يقلب الطاولة ويسحق التعاون برباعية مقابل هدفين في دوري روشن

وأنطلقت صافرة البداية في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، وبدأ الأهلي مسيطر علي اللقاء بشكل جيد، وظهر لاعبي الفريق بشكل متميز، وحاول لاعبو فريق التعاون السيطرة علي المباراة، حتي احرز جواو بيدرو الهدف الأول للفريق في الدقيقة 21، بصناعة موسي بارو.

الأهلي يقلب الطاولة ويسحق التعاون برباعية

وظهر الفريقين بشكل متوازن في الأداء الهجومي، حتي جاء الهدف الثاني في الدقيقة 27 عن طريق موسي بارو، ليعزز من تقدم فريق التعاون، وحاول فريق الاهلي تقليص الفارق واستحوذوا علي اللقاء بشكل جيد حتي جاء الهدف الأول للفريق عن طريق روحيز ايبانيز، في الدقيقة 45 بصناعة روبرتو فيرميونو، ولكن توقفت المباراة للتأكد من صحه الهدف عن طريق الفار وتم تأكيده في الدقيقة 11 من الوقت البدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون بهدفين مقابل هدف.

انطلق الشوط الثاني ولم يمر الوقت طويلًا إلا وسجل فراس البريكان هدف التعادل والثاني لفريق الاهلي في الدقيقة 52،بصناعة ألكسندر جوميز، وحاول لاعبو الفريقين استغلال الفرص لكن لم ينجح أحد في تسجيل الأهداف.

إلا في الدقيقة 63 جاء الهدف الثالث للأهلي عن طريق روبرتو فيرمينو، بصناعة فراس البريكان، لتعزيز النتيجة لصالح فريق الأهلي، ولم يكتفي لاعبي الفريق بالتسجيل وسجلو الهدف الرابع بعد عشر دقايق فقط من تسجل الهدف الثالث في الدقيقه 73 عن طريق رياض محرز بصناعة روبرتو فيرمينو.

وانتهي اللقاء بالرباعية للأهلي مقابل هدفين للتعاون.

وبدا كلا الفريقين بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى:ميندي.

خط الدفاع: بالعبيد، ديميرال، ايبانيز، مجرشي.

خط الوسط:جوميز،الجهني،توني،فيرمينو،محرز.

خط الهجوم:البريكان.

وجاء تشكيل التعاون كالتي:

حراسة المرمى: مايلسون.

خط الدفاع:وليد الأحمد،اندريه جيروتو،عون السلولي.

خط الوسط:فلافيو،اشرف المهديوي،رينيه ريفاس.

خط الهجوم:موسي،جواو،سلطان،فهد.

وبهذه النتيجة الاهلي في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.