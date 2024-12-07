مطروح تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،اليوم السبت،المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، حضور الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم،الذى نظمه أمانة حزب حماة الوطن ومكتبة مصر العامة بمطروح،بحضور الاستاذ سعيد المغوارى امين تنظيم الحزب بمطروح نائبا عن النائب عيسي ابو تمر امين حزب حماة الوطن بمطروح،والدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية،وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة



نقل المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد تهنئته اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأبنائه من القادرون باختلاف وأسرهم بمناسبة الإحتفال بيومهم العالمي،مؤكدا على اهتمام المحافظة بابنائها من ذوى الهمم مع تميزهم وتفوقهم في العديد من المجالات والحرص على مشاركتهم في العديد من الفعاليات وحصولهم على المراكز المتقدمة في العديد من المسابقات والبطولات،وأهمية دورهم مع الحفاظ حقهم في المشاركة وفتح مزيد من المجالات والأنشطة

مشيرا إلى اهتمام المحافظة كذلك بتخفيف العبء عنهم وعن أسرهم مع إقامة مركز الرعاية النهاري لاطفال التوحد وكذلك تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والإنسانية لهم كدعم بكراسىى متحركة أو أطراف صناعية وغيرها، مع الشكر لتنظيم الاحتفالية

كما قام السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسليم شهادات التقدير لعدد من أبناء مطروح من القادرون باختلاف تقديرا لهم في يوم الاحتفال بهم

كما شهدت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والغنائية لفريق ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بمطروح التى لاقت استحسان الحضور.