الهلال يكتسح الرائد بثلاثية في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا صعبا ومهما على نظيره الرائد بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والرائد

وانطلقت صافرة بداية مباراة الهلال والرائد برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل البركاوي الهدف الأول للرائد في الدقيقة 7 صنع الدوسري وعاد بالهدف الثاني في الدقيقة 32 ولكن تم الغاؤه للتسلل وعادل سافيتش النتيجة للهلال في الدقيقة 41 صنع مالكوم وانتهى الشوط الأول 1/1.

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وبدأ الشوط الثاني من المباراة وخرج الدوسري للإصابة ونزل القحطاني بديلا له وسجل يحيى سنبل الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 77 صنع زكريا وعادل ليوناردو النتيجة بتمريرة رائعة لكانسيلو في الدقيقة 87 وسجل البليهي الهدف الثالث في الدقيقة 90 صنعه له كنو وانتهت المباراة 3/2.

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