حسين لبيب يوجه رسالة خاصة لنجوم الزمالك على هامش افتتاح المتحف الجديد

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه رسالة لكل نجوم القلعة البيضاء القدامى على هامش افتتاح المتحف الجديد للنادي.

حسين لبيب يوجه رسالة خاصة لنجوم الزمالك

وقال حسين لبيب:" أي لاعب من نجوم الزمالك في أي لعبة يمتلك مقتنيات تاريخية، يستطيع عرضها في متحف نادي الزمالك، لأن هذا المتحف ملك لنا جميعًا".

وافتتح مجلس إدارة نادي الزمالك المتحف الجديد للقلعة البيضاء مساء اليوم السبت، الذي قام هاني برزي عضو مجلس إدارة النادي بإنشائه على نفقته الخاصة.

وقام كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، والمهندس هشام نصر نائب الرئيس والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وهاني برزي عضو المجلس بقص شريط افتتاح المتحف.

وتواجد جميع أعضاء المجلس باستثناء أحمد سليمان الذي يترأس بعثة فريق الكرة في نيجيريا، ومحمد طارق عضو المجلس الذي تعرض لأزمة صحية في الأيام الماضية بعد تعرض منزله للحريق.

ومن المقرر أن يفتح متحف نادي الزمالك أبوابه أمام السادة أعضاء الجمعية العمومية بداية من غدًا الأحد.

ويأتي افتتاح المتحف الجديد لنادي الزمالك، ضمن سياسة مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية بتطوير وإنشاء العديد من الخدمات التي تليق بأعضاء نادي الزمالك.