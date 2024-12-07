بروسيا دورتموند يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

الفجر الرياضي
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند

 

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق مونشنجلادباخ بهدف لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

وانطلقت أحداث مباراة بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ، بسجال كبير على الكرة بين اللاعبين.

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وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ، بالتعادل السلبي بينهما.

وفي الدقيقة 64 من الشوط الثاني، نجح اللاعب جيتينز نجم فريق بروسيا دورتموند في تسجيل الهدف الأول في شباك مونشنجلادباخ.

ثم أدرك عند الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني، اللاعب ستوجر نجم فريق مونشنجلادباخ، هدف التعادل في مرمى بروسيا دورتموند، بعد تسديدة رائعة سجلها من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق بروسيا دورتموند إلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الألماني، برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد مونشنجلادباخ، في المركز الحادي عشر بواقع 18 نقطة.

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