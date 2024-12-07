نوتنجهام فورست يصعق مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي 2024-2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنادي مانشستر يونايتد في فخ الخسارة من قبل نادي نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.

ويستعرض معكم موقع الفجر الرياضي في الأسطر التالية، نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي.

نجح نيكولا ميلينكوفيتش نجم نوتنجهام فورست في تسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية.

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وجاء هدف التقليص بأقدام راسموس هويلوند نجم اليونايتد النتيجة في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 47 من عمر اللقاء جاء هدف نوتنجهام الثاني بأقدام مورجان جيبس وايت.

وعزز كريس وود بالهدف الثالث في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ووضع برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الثاني في الدقيقة 61 من عمر المباراة بأقدام عماد ديالو.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعدما احتسب سبع دقائق كوقت محتسب بدل ضائع معلنًا فوز نوتنجهام فورست على فريق مانشستر يونايتد.

وبهذا الفوز يرفع نوتنجهام رصيده إلى النقطة 25 في المركز الخامس وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة التاسعة عشر في المركز الثالث عشر.

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