رئيس الأركان الإسرائيلي: نتابع عن كثب ما يجري في سوريا

صرح الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن بلاده تراقب عن كثب ما يجري في الأراضي السورية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات الجنرال هاليفي جاءت خلال تفقده الحدود مع سوريا، حيث نقلت عنه أن إسرائيل تراقب عن كثب ما يجري في الداخل السوري.

وأوضح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أن "تلك المتابعة المكثفة تأتي للتأكد من أن الجهات المحلية لن تتوجه نحونا ومستعدون بقوة لأي تهديد".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا، أول أمس الخميس، بشأن ما يجري في سوريا، وما له من تأثير في حال امتد باتجاه الجولان السوري المحتل.