ملخص أهداف مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
ميلينكوفيتش سافيتش
ميلينكوفيتش سافيتش

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا صعبا ومهما على نظيره الرائد بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة الهلال والرائد

وسجل البركاوي الهدف الأول للرائد في الدقيقة 7 صنع الدوسري.

وعادل سافيتش النتيجة للهلال في الدقيقة 41 صنع مالكوم.

وسجل يحيى سنبل الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 77 صنع زكريا وعادل ليوناردو النتيجة بتمريرة رائعة لكانسيلو في الدقيقة 87 وسجل كنو الهدف الثالث في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 3/2.

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