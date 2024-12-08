التحقيق مع مسجل خطر وزوجته بسبب سرقة أجنبي الجنسية في مدينة نصر 

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس مسجل خطر وزوجته وراء سرقة أجنبي الجنسية في مدينة نصر،لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، زوجته لهما معلومات جنائية، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول – جواز سفر – بعض المتعلقات الشخصية – مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل سيارة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.