قتله بـ سلاح ناري.. تاجيل محاكمة المتهم بقتل طالب بعد خروجة من الامتحان لـ 11 يناير لمناقشة الشهود



قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، تاجيل محاكمة المتهم بقتل طالب بعد خروجة من الامتحان لـ 11 يناير لمناقشة شهود الإثبات.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 من شهر نوفمبر من عام 2024 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيها أحمد سامح دسوقي عبد التواب، حيث احرز بغير الترخيص سلاحا ناريه غير مشخخن فرد خرطوش وطلقه مما تستخدم على السلاح الناري.



حيث قتل المتهم و3 آخرين الطفل حسن إبراهيم حسن إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بان بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله على إثر خلافات سابقة فيما بينهما، واعد لذلك الغرض سلاح ناري فرد خرطوش، وكمن له في المكان الذي ايقن سلفا مروره به، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري، قاصدا من ذلك قتله، فاحدث اصابته التي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من ازره.



وشهد محمود أحمد طالب بالصف الثاني صنايع مدرسة الميكانيكية، بإنه حال استقلاله دراجة نارية خلف قائدها المتوفي إلى رحمة مولاه، متجهين إلى مسكنهم عقب الانتهاء من الامتحان، وبجوارهم رفقاءهما الشاهدين الثاني والثالث مستقلين دراجه اخرى، فوجئوا بالمتهمين مستقلين دراجتين ناريتين قيادة المتهمان الثاني والرابع، وخلف الثاني المتهم الأول وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، وخلف الرابع المتهم الثالث، وقادمين نحوهم، وحال اقترابهم منهما تنامي إلى سمعه صوت إطلاق عيار ناري، تألم عقبها المجني عليه حال قيادته الدراجة، حتى اختل توازنه وسقط أرضا غارقا في دمائه، واضاف بوجود خلافات سابقة في ما بين المتهمين وبين جيرة المجني عليه، وعزي قصدهم من ذلك قتله.

وشهد عمر نجيب الخولي مقدم شرطة بقسم شرطة المناخ بأن تحرياته توصلت إلى وجود خلافات سابقة فيما بين أصدقاء المتهم الأول وبين اصدقاء المجني عليه على اثرها تحرر القضيه رقم 6575 لسنه 2023 جنايات المناخ، وقضي فيها بالسجن قبل اصدقاء المجني عليه بعقوبه السجن لتعديهم على اصدقاء المتهمين، ولمؤازرة المجني عليه للمتهمين المحبوسين في تلك القضيه نشبت مشاحنة فيما بين الطرفين، على إثرها استعان المتهم الثاني والثالث بالمتهمان الأول والرابع للانتقام من المجني عليه، واعدوا لذلك الغرض سلاح ناري فرد خرطوش، وتوجهوا إلى المكان الذي ايقنوا تواجده فيه بالمدرسة الميكانيكية بمنطقه الحرية، وكمنوا أمامها حتى خرج المجني عليه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول باطلاق عيار ناري من السلاح الناري حيازته صوب الجبني عليه، فاحدث اصابته التي أودت بحياته.

وتبين من التقرير الطبي الشرعي أن الإصابات الحديثة المشاهدة والموصوفة بجثة المجني عليه إصابة نارية رشية بيسار الصدر، حدثت من عيار من عيار ناري معمر بمقذوفات رشية اطلقت عليه من سلاح معد لاطلاق الخرطوش، والسحجات المشاهدة والموصوفة عبارة عن اصابات احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة خشنة، وتعزي الوفتة إلى الإصابة النارية الرشية الحديثة الحيوية المشاهدة والموصوفة بالجثة.



قضت المحكمة بتأجيل نظر القضية في جلستها الأولي ليوم 11 من شهر يناير، وذلك لمناقشة شهود الاثبات.