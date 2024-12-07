قتله بـ سلاح ناري.. تاجيل محاكمة المتهم بقتل طالب بعد خروجة من الامتحان لـ 11 يناير لمناقشة الشهود

محافظات
قتله بـ سلاح ناري..
قتله بـ سلاح ناري.. تاجيل محاكمة المتهم بقتل طالب بعد خروجة


قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، تاجيل محاكمة المتهم بقتل طالب بعد خروجة من الامتحان لـ 11 يناير لمناقشة شهود الإثبات.


وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 من شهر نوفمبر من عام 2024 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيها أحمد سامح دسوقي عبد التواب، حيث احرز بغير الترخيص سلاحا ناريه غير مشخخن فرد خرطوش وطلقه مما تستخدم على السلاح الناري.


حيث قتل المتهم و3 آخرين الطفل حسن إبراهيم حسن إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بان بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله على إثر خلافات سابقة فيما بينهما، واعد لذلك الغرض سلاح ناري فرد خرطوش، وكمن له في المكان الذي ايقن سلفا مروره به، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري، قاصدا من ذلك قتله، فاحدث اصابته التي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من ازره.

 


وشهد محمود أحمد طالب بالصف الثاني صنايع مدرسة الميكانيكية، بإنه حال استقلاله دراجة نارية خلف قائدها المتوفي إلى رحمة مولاه، متجهين إلى مسكنهم عقب الانتهاء من الامتحان، وبجوارهم رفقاءهما الشاهدين الثاني والثالث مستقلين دراجه اخرى، فوجئوا بالمتهمين مستقلين دراجتين ناريتين قيادة المتهمان الثاني والرابع، وخلف الثاني المتهم الأول وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، وخلف الرابع المتهم الثالث، وقادمين نحوهم، وحال اقترابهم منهما تنامي إلى سمعه صوت إطلاق عيار ناري، تألم عقبها المجني عليه حال قيادته الدراجة، حتى اختل توازنه وسقط أرضا غارقا في دمائه، واضاف بوجود خلافات سابقة في ما بين المتهمين وبين جيرة المجني عليه، وعزي قصدهم من ذلك قتله.

 

وشهد عمر نجيب الخولي مقدم شرطة بقسم شرطة المناخ بأن تحرياته توصلت إلى وجود خلافات سابقة فيما بين أصدقاء المتهم الأول وبين اصدقاء المجني عليه على اثرها تحرر القضيه رقم 6575 لسنه 2023 جنايات المناخ، وقضي فيها بالسجن قبل اصدقاء المجني عليه بعقوبه السجن لتعديهم على اصدقاء المتهمين، ولمؤازرة المجني عليه للمتهمين المحبوسين في تلك القضيه نشبت مشاحنة فيما بين الطرفين، على إثرها استعان المتهم الثاني والثالث بالمتهمان الأول والرابع للانتقام من المجني عليه، واعدوا لذلك الغرض سلاح ناري فرد خرطوش، وتوجهوا إلى المكان الذي ايقنوا تواجده فيه بالمدرسة الميكانيكية بمنطقه الحرية، وكمنوا أمامها حتى خرج المجني عليه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول باطلاق عيار ناري من السلاح الناري حيازته صوب الجبني عليه، فاحدث اصابته التي أودت بحياته.

 

وتبين من التقرير الطبي الشرعي أن الإصابات الحديثة المشاهدة والموصوفة بجثة المجني عليه إصابة نارية رشية بيسار الصدر، حدثت من عيار من عيار ناري معمر بمقذوفات رشية اطلقت عليه من سلاح معد لاطلاق الخرطوش، والسحجات المشاهدة والموصوفة عبارة عن اصابات احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة خشنة، وتعزي الوفتة إلى الإصابة النارية الرشية الحديثة الحيوية المشاهدة والموصوفة بالجثة.


قضت المحكمة بتأجيل نظر القضية في جلستها الأولي ليوم 11 من شهر يناير، وذلك لمناقشة شهود الاثبات.

المتهم بقتل طالب تأجيل محاكمة المتهم جنايات بورسعيد محاكمة المتهم مع سبق الإصرار

مواد متعلقة

عقوبات مشددة.. السجن 10 سنوات لمحاسب ضبط بـ 12 قطعة حشيش ببورسعيد

150 قطعة حشيش و6 ميثافيتامين.. السجن 10 سنوات لعاطل يتاجر بالمخدرات ببورسعيد

وزير الشباب والرياضة غدا في بورسعيد لمتابعة العمل في إنشاء استاد النادي المصري

سيدة تلحق بابنتها بعد يومين من وفاتها ببورسعيد

محافظ بورسعيد يتعرض لـ صعق كهربائي أثناء تفقده حريق مدرسة.. وإصابة حارسه

اصابة 32 طالبة باختناق ونوبات هلع في حريق مدرسة ببورسعيد

جهات التحقيق تعاين موقع حريق مدرسة بورسعيد الثانوية.. واستدعاء مديرة المدرسة لسماع اقوالها

انقاذ طالب سقط من معدية الركاب ببورسعيد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

بعد إقراره مبدئيًا.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعى الذي يناقشه مجلس النواب؟

عاجل | آخر تطورات أسعار الذهب قبيل إجازة الصاغة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

"الناس بتضايق بنتي وهي ملهاش علاقة بالوسط".. منى زكي تكشف عن غضبها بسبب الانتقادات التي تمس عائلتها

عاجل - فيديو بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة 7-12-2024