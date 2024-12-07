نتيجة وملخص أهداف مباراة بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند، أمام نظيره فريق مونشنجلادباخ إيجابيا، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

أهداف مباراة بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

وفي الدقيقة 64 من الشوط الثاني، سجل اللاعب جيتينز نجم فريق بروسيا دورتموند هدف التقدم في شباك مونشنجلادباخ.

وتعادل في الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني، اللاعب ستوجر نجم فريق مونشنجلادباخ، في مرمى بروسيا دورتموند، سجلها عن طريق ركلة جزاء.