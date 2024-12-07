ملخص نتيجة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد ونوتنجهام
مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في هذا التقرير أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي لهذه النسخة.

ملخص نتيجة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست

ويستعرض معكم موقع الفجر الرياضي في الأسطر التالية، أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي.

قص نيكولا ميلينكوفيتش نجم نوتنجهام فورست شريط الأهداف بتسجيل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الثانية.

وقلص راسموس هويلوند نجم اليونايتد النتيجة في الدقيقة 18 بعدما وضع الهدف الأول لصالح فريقه من عمر المباراة.

وشهدت  الدقيقة 47 من عمر اللقاء هدف جديد لصالح نوتنجهام بأقدام مورجان جيبس وايت.

وأردف كريس وود بالهدف الثالث في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

واستطاع برونو فيرنانديز أن يعزز من نتيجة مانشستر يونايتد بوضع الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر المباراة بمساعدة من أماد ديالو.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت، ليني يورو، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز

الوسط: مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، برونو فرنانديز

الهجوم: أماد ديالو، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوندو

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