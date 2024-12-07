مسلسل "ساعته وتاريخه" يتصدر التريند

الفجر الفني
ساعته وتاريخه
ساعته وتاريخه

تصدر اسم مسلسل “ساعته وتاريخه” تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الآونة الأخيرة، بعد أولى حلقات للمسلسل، على شاشة قناة "دي إم سي" ومنصة "واتش ات" فقد حقق العمل نجاحًا هائلًا.

وظهرت مايان السيد في البرومو بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، خالد أنور، مريم الجندي، أروى جودة، أحمد داش، حنان سليمان، وأحمد صيام،وغيرهم، كما كشف البرومو عن أجواء رعب وتشويق ضمن أحداث العمل.


موعد وتفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

 

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".
 

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

أحمد أمين أروى جودة أحمد صيام التشويق والاثارة حنان سليمان برنامج كاستنج

مواد متعلقة

سارة نخلة تُهاجم أسرة نيرة أشرف: “بتاجروا ببنتكم المقتولة من أجل التريند؟”

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

عاجل | آخر تطورات أسعار الذهب قبيل إجازة الصاغة

بعد إقراره مبدئيًا.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعى الذي يناقشه مجلس النواب؟

"الناس بتضايق بنتي وهي ملهاش علاقة بالوسط".. منى زكي تكشف عن غضبها بسبب الانتقادات التي تمس عائلتها

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل - فيديو بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة 7-12-2024