ليلى علوي: فيلم “بحب السيما” من أهم 100 عمل في تاريخ السينما المصرية

أعربت الفنانة ليلى علوي، عن اعتزازها الشديد بفيلم “بحب السيما”، مؤكدة أنه يُعد واحدًا من أهم الأعمال التي شاركت فيها خلال مسيرتها الفنية، وأشارت ليلى علوي إلى أن الفيلم يصنف ضمن أهم 100 عمل في تاريخ السينما المصرية، نظرًا لما تناوله من موضوعات جريئة وغير تقليدية تلامس واقع الأسرة المصرية.

الفنانة ليلى علوي



حيث قالت ليلى علوي في تصريحات صحفية: "من أهم الأعمال اللي قدمتها، ومن أهم 100 عمل في السينما المصرية، وهو من الحاجات اللي أنا بعتز بها جدًا في مشواري".



يذكر أن فيلم “بحب السيما”، الذي أنتج عام 2004، أثار جدلًا واسعًا وقت عرضه بسبب تناوله حياة أسرة مسيحية مصرية، وقدم رؤية جريئة لعلاقة الدين بالفن والمجتمع، حيث شارك في بطولته محمود حميدة، منة شلبي، إدوارد، ورؤوف مصطفى، عايدة عبد العزيز، والطفل يوسف عثمان، ومن تأليف هاني فوزي، وإنتاج صديق عبد العزيز، وإخراج أسامة فوزي.

بوستر فيلم “بحب السيما”

الفيلم حاز على العديد من الجوائز وترك بصمة مميزة في السينما المصرية، ويظل شاهدًا على قدرة الفن في تناول القضايا الإنسانية الشائكة بصدق وجرأة.

أحدث أعمال الفنانة ليلى علوي

و الجدير بالذكر أن آخر مشاركات ليلى علوي، هو فيلم "آل شنب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالسينمات، حيث تدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.



فريق عمل وصناع فيلم "آل شنب"

يضم فيلم "آل شنب "، من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، والفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.