عاجل | آخر تطورات أسعار الذهب قبيل إجازة الصاغة

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا لليوم الثاني على التوالي، دون تسجيل أي تغييرات تُذكر، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة في أسواق الذهب والمجوهرات.


 

أسعار الذهب في مصر اليوم


 

سعر الجنيه الذهب:

• استقر عند 29،520 جنيهًا لوزن 8 جرامات من عيار 21.

• سعر الشراء من المستهلك بلغ 29،400 جنيه.


 

أسعار الأعيرة المختلفة:

عيار 24:

• سعر البيع: 4،217 جنيهًا للجرام.

• سعر الشراء: 4،188 جنيهًا للجرام.

عيار 21:

• سعر البيع: 3،690 جنيهًا للجرام.

• سعر الشراء: 3،665 جنيهًا للجرام.

عيار 18:

• سعر البيع: 3،163 جنيهًا للجرام.

• سعر الشراء: 3،141 جنيهًا للجرام.

عيار 14:

• سعر البيع: 2،460 جنيهًا للجرام.

• سعر الشراء: 2،443 جنيهًا للجرام.


 

تحليل السوق


 

تعيش أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالأحداث العالمية، مثل التهديدات بالحروب أو إعلان الهدن، وفقًا لتصريحات هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

 

وأشار ميلاد إلى أن الذهب، باعتباره سلعة حساسة، يتأثر سريعًا بالتغيرات السياسية والاقتصادية. ومع التوقعات بتحركات جديدة في سعر الصرف، يُرجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب رغم ضعف القوة الشرائية نتيجة نقص السيولة في السوق المحلي.

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