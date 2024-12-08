عاجل| وزير السياحة والآثار يطيح بقيادة كبرى ويكلف مسؤولًا جديدًا

أخبار مصر
بوابة الفجر

أصدر السيد شريف فتحي وزير  السياحة والآثار قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبد البديع كرئيس لقطاع الآثار المصرية واليونانية القديمة.

وقال مصدر في المجلس الأعلى للآثار في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن عبد البديع حل محل الدكتور أيمن عشماوي والذي كان استقر في ذلك المنصب فترة تجاوزت السبع سنوات.

وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي لتجديد الدماء في المجلس الأعلى للآثار ولتحديث الفكر وتطوير العمل.

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على الصورة الضوئية الأولى من القرار والذي شمل التوصيف الوظيفي الدقيق لرئيس القطاع الجديد

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