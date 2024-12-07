الجيش السوري سحب قواته من مدينة حمص وهي الآن عند جسر القصير

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكدت مصادر لـ RT مساء اليوم السبت، أن الجيش السوري سحب قواته من مدينة حمص، وهي الآن عند جسر القصير.

وأفادت المراسلة بأن المسلحين بدأوا بالانتشار في مدينة حمص، مشيرة إلى أنه وتم قطع الطريق إلى العاصمة دمشق.

ومنذ أواخر نوفمبر الماضي، تتعرض سوريا لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، تمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري اليوم السبت، تعزيز خطوط انتشار القوات بريف دمشق والمناطق الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث نتيجة للفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها، مشيرة إلى أنه "لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر الفيديوهات المضللة والأنباء الكاذبة حول ما يجري من أحداث على امتداد الجغرافيا السورية".

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