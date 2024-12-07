26 حكما ينضمون للموسم الحالي في الدوري المصري الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أقيمت الخميس الماضي إعادة الاختبارات البدنية للحكام والتي استقبلتها ملاعب سيتي كلوب في الأقصر للمرة الأولى في التاريخ.

وشاركت مناطق أسيوط سوهاج الأقصر اسوان قنا والمنيا في الاعادة بعدد 34 حكم وتواجد 3 محكمات.

عدد الناجحين في الاختبار


واستطاع 26 حكم اجتياز الاختبار البدني من أجل التواجد في الموسم الحالي بينما رسم 8 حكام في الاختبارات.

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وعلى الجانب الاخر استطاعت محكمتين اجتياز الاختبار بينما رسبت محكمة وحيدة.

وتواجد في الاختبار طلعت محمد الكودي رئيس لجنة حكام منطقة الأقصر كما تواجد محمد ابو خاطر ونائبه محمد طه والذين قدموا برنامج بدني خاص من أجل رفع كفاءة الحكام.

الدوري المصري الممتاز سيتي كلوب
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