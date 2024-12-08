إصابة سيدة صدمتها سيارة مسرعة بالمحور

أصيبت سيدة، اليوم السبت، أثر أصطدام سيارة مسرعة بها أثناء عبوره الطريق أعلى طريق محور 26 يوليو الرابط بين الشيخ زايد وميدان لبنان بمنطقة كرداسة في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق محور 26 يوليو الرابط بين الشيخ زايد وميدان لبنان بمنطقة كرداسة في الجيزة.



وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة أعلى طريق محور 26 يوليو الرابط بين الشيخ زايد وميدان لبنان بمنطقة كرداسة في الجيزة اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحراف السيارة وادى ذلك الأمر إلى أصطدام السيارة بسيدة مما أدى إلى إصابتها بكسور وكدمات.



وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق