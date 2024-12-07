التربية والتعليم السورية: لا صحة للأنباء عن تعطيل الدوام في المجمعات التربوية

عربي ودولي
بوابة الفجر

 نفت وزارة التربية والتعليم السورية مساء اليوم السبت أنباء تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدوام في المجمعات التربوية لغاية الـ 25 من الشهر الجاري.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "القرار يعود لمديري ‏التربية ومشرفي المجمعات التربوية بعد تقدير الحالة في المناطق التعليمية ‏واتخاذ القرار المناسب بالدوام أو التعطيل". ‏

ودعت الوزارة في بيانها إلى "عدم الانجرار وراء ‏الشائعات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، والحصول على ‏الأخبار الموثوقة من موقعها الالكتروني وصفحتها على فيسبوك".

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية.

وتتسارع الأحداث الميدانية والسياسية مع اتساع نطاق الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على مناطق متفرقة من سوريا، فيما تتباين المواقف الدولية حول ما يجري.

وتمكنت هذه التنظيمات من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري اليوم السبت، تعزيز خطوط انتشار القوات بريف دمشق والمناطق الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث نتيجة للفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها، مشيرة إلى أنه "لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر الفيديوهات المضللة والأنباء الكاذبة حول ما يجري من أحداث على امتداد الجغرافيا السورية".

التربية السورية القيادة العامة للجيش السوري مدينة حلب وسط سوريا
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