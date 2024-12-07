السفير المصري محمد الجمال يحضر مران بيراميدز في مالي

الفجر الرياضي
السفير المصري محمد
السفير المصري محمد الجمال مع ممدوح عيد

حرص السفير المصري في مالي محمد الجمال على حضور التدريب الأخير لفريق نادي بيراميدز في باماكو قبل مواجهة دجوليبا بدوري أبطـال إفريقيا.

سفير مصر في مالي يحضر مران بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

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بيراميدز يختتم استعداداته في باماكو لمواجهة دجوليبا بدوري الأبطال

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إلياسو يزور بعثة بيراميدز في مالي قبل مواجهة دجوليبا بدوري الأبطال

وأهدى المهندس ممدوح عيد لمعالي السفير درع نادي بيراميدز وقميص الفريق هدية، تقديرا لدور السفارة ودعمها للبعثة خلال فترة وجودها في مالي.

بيراميدز مران بيراميدز سفير مصر السفير المصري محمد الجمال

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