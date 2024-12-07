عاجل - انسحاب الجيش من محيط دمشق وسط انقطاع الخدمات

عربي ودولي
دمشق
دمشق

انسحاب الجيش من محيط دمشق وسط انقطاع الخدمات، وفقًا لما أكدته مصادر محلية سورية، اليوم السبت، إن مناطق في العاصمة دمشق شهدت إغلاق عدد كبير من المحال التجارية وسط توتر وذعر وانقطاع للخدمات.

وأشارت المصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن أسواق دمشق شهدت تهافتا على المواد الغذائية وفقدان أغلبها من الأسواق خاصة السكر والطحين.

وأوضحت المصادر أن حالة من الذعر انتشرت مع انسحاب جنود الجيش السوري من مواقعهم في محيط دمشق، لافتة إلى تقدم الفصائل المسلحة في ريف دمشق الغربي وانسحاب قوات النظام من مدن وبلدات بالغوطة الشرقية.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت بأن أهالي مدينة دوما المركز الإداري لريف دمشق يدخلون إلى المقار الحكومية بعد انسحاب قوات النظام ووصول الفصائل المسلحة إلى مشارف العاصمة، وفق ما أوردته "الجزيرة مباشر" في بيان عاجل.
قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر، اليوم السبت، إن الرئيس السوري بشار الأسد ليس موجودا في العاصمة دمشق.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب الرئاسة السورية اليوم السبت، أن الرئيس السوري بشار الأسد يواصل عمله من العاصمة دمشق.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السورية: "نؤكد أن الرئيس السوري يواصل عمله وأداء مهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق".
ونفى البيان الشائعات التي تم تداولها حول مغادرة الأسد لدمشق أو قيامه بزيارات قصيرة إلى دول أخرى.

دمشق اخبار دمشق انسحاب الجيش من محيط دمشق سوريا أخبار سوير

مواد متعلقة

أين بشار الأسد؟.. غموض يحيط بمكان الرئيس السوري (التفاصيل الكاملة)
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

بعد إقراره مبدئيًا.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعى الذي يناقشه مجلس النواب؟

عاجل | آخر تطورات أسعار الذهب قبيل إجازة الصاغة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

"الناس بتضايق بنتي وهي ملهاش علاقة بالوسط".. منى زكي تكشف عن غضبها بسبب الانتقادات التي تمس عائلتها

عاجل - فيديو بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة 7-12-2024