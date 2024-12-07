عاجل - انسحاب الجيش من محيط دمشق وسط انقطاع الخدمات

انسحاب الجيش من محيط دمشق وسط انقطاع الخدمات، وفقًا لما أكدته مصادر محلية سورية، اليوم السبت، إن مناطق في العاصمة دمشق شهدت إغلاق عدد كبير من المحال التجارية وسط توتر وذعر وانقطاع للخدمات.

وأشارت المصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن أسواق دمشق شهدت تهافتا على المواد الغذائية وفقدان أغلبها من الأسواق خاصة السكر والطحين.

وأوضحت المصادر أن حالة من الذعر انتشرت مع انسحاب جنود الجيش السوري من مواقعهم في محيط دمشق، لافتة إلى تقدم الفصائل المسلحة في ريف دمشق الغربي وانسحاب قوات النظام من مدن وبلدات بالغوطة الشرقية.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت بأن أهالي مدينة دوما المركز الإداري لريف دمشق يدخلون إلى المقار الحكومية بعد انسحاب قوات النظام ووصول الفصائل المسلحة إلى مشارف العاصمة، وفق ما أوردته "الجزيرة مباشر" في بيان عاجل.

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر، اليوم السبت، إن الرئيس السوري بشار الأسد ليس موجودا في العاصمة دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب الرئاسة السورية اليوم السبت، أن الرئيس السوري بشار الأسد يواصل عمله من العاصمة دمشق.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السورية: "نؤكد أن الرئيس السوري يواصل عمله وأداء مهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق".

ونفى البيان الشائعات التي تم تداولها حول مغادرة الأسد لدمشق أو قيامه بزيارات قصيرة إلى دول أخرى.