ملك زاهر تشيد بمسلسل "ساعته وتاريخه": “مش طبيعي شطارة البنت وأستاذ أحمد أمين”

ملك زاهر تشيد بمسلسل "ساعته وتاريخه": “مش طبيعي شطارة البنت و أستاذ أحمد أمين”



أعربت الفنانة الشابة ملك زاهر عن إعجابها الشديد بمسلسل “ساعته وتاريخه" حيث شاركت فيديو المشهد الذي يجمع بين الفتاة لميس والفنان أحمد أمين عندما كان يخفي جريمة قتل والدتها وهي ستعرف بذلك، معلقة الفنانة ملك أحمد زاهر على المشهد قائلة: "مش طبيعي المسلسل ده، ومش طبيعي شطارة البنت وأستاذ أحمد أمين.. حقيقي شابو".

ملك زاهر تشيد بمسلسل "ساعته وتاريخه"



كما يذكر أن مسلسل “ساعته وتاريخه” قد حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، حيث نال استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء بفضل قصته المبتكرة وتفاصيله الدرامية المؤثرة.

أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه"



تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

كما يضم المسلسل نخبة من النجوم اللامعين، إلى جانب مواهب شابة تم اختيارها بعناية خلال تجربة كاستينج انتهت مؤخرًا، ويتولى المستشار بهاء المري الإشراف على الجوانب القانونية للعمل، بينما قدم محمود عزت بصمته الإبداعية في المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار.





مواعيد عرض مسلسل "ساعته وتاريخه"



يعرض مسلسل "ساعته وتاريخه" يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قنوات "dmc"، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويستند العمل إلى ملفات حقيقية من المحاكم المصرية، ليتم تقديمها في قالب درامي شيق ومثير.