روما يعود لنغمة الانتصارات برباعية في شباك ليتشي بالكالتشيو

الفجر الرياضي
روما
روما

 

انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين روما وليتشي، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة روما وليتشي في الدوري الإيطالي

وحقق روما فوزا كبيرا على نظيره ليتشي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب تورينو الأولمبي معقل الذئاب، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من الكالتشيو.

افتتح روما التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عشر من زمن الشوط الأول، عن طريق البلجيكي أليكسيس سالماكرز، من صناعة الإيطالي ستيفان الشعراوي.

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ثم عادل ليتشي النتيجة في الدقيقة 40، عن طريق مهاجمه نيكولا كرستوفيتش، من ركلة جزاء.

وأحرز المدافع الإيطالي جيانلوكا مانشيني ثاني أهداف الذئاب في الدقيقة 59 من زمن المباراة، بعد عرضية مميزة من ستيفان الشعراوي.

وفي الدقيقة 66، أضاف روما ثالث أهدافه في اللقاء عن طريق لاعب الوسط الشاب نيكولو بيسيلي، من صناعة متقنة من السعودي سعود عبدالحميد.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 86، سجل الفرنسي كواديو كونيه الهدف الرابع لروما، من صناعة نيكولو بيسيلي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد روما إلى النقطة السادسة عشر في المركز العاشر بترتيب جدول الدوري الإيطالي، بينما يتوقف رصيد ليتشي عند النقطة الثالثة عشر في المركز السادس عشر.

الدوري الايطالي الممتاز جيانلوكا مانشيني روما وليتشي
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