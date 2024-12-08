محافظ الدقهلية يكلف المرور بحملة مكبرة لضبط التوكتوك والدرجات الناريه المخالفه بالمنصوره وطلخا

محافظات
حملات مكثفة لمرور
حملات مكثفة لمرور الدقهلية علي التوكتوك والمتوسيكل


كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية العميد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور بشن حملة مكبرة لضبط مركبات التوكتوك والدرجات الناريه الغير مرخصة والمخالفه بمدينة المنصوره وطلخا، حيث شملت الحملة شارع الجمهوريه والجيش وقناة السويس وصلاح سالم.

في إطار التنسيق والتعاون المستمر والدائم بين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية لضبط الشارع الدقهلاوي من الناحية الأمنية والمروريه وتسهيل الحركة المروريه أمام المواطنين.
وشدد اللواء " مرزوق " بعدم السماح نهائيًا لسير التوكتوك بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصوره وطلخا وتكثيف الحملات المروريه علي مركبة التوكتوك الغير مرخصة والمخالفه لسيرها داخل الشوارع الرئيسية بالمدن.
كما شدد " المحافظ "علي تكثيف الحملات المروريه وضبط الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية المشدده تجاه المخالفين للبنديره والاجرة المقررة وتقسيم الخطوط من قبل سائقي التاكسي والسرفيس، مشددا علي مواصلة هذه الحملات حتي عودة الانضباط إلى شوارع المنطقه المركزيه.

محافظ الدقهلية يكلف المرور بحملة مكبرة لضبط التوكتوك والدرجات الناريه المخالفه

a08bb59b-699e-42d5-aab8-5bd9bc672955
a08bb59b-699e-42d5-aab8-5bd9bc672955
e2473732-ed2a-4fbe-a8da-65a8783bcfc7
e2473732-ed2a-4fbe-a8da-65a8783bcfc7
160c33a9-d2b0-468a-abe0-648282e62562
160c33a9-d2b0-468a-abe0-648282e62562
b4004e2c-59f2-49c7-aef9-cffb78ab2a84
b4004e2c-59f2-49c7-aef9-cffb78ab2a84
d10a82e4-9113-43b0-961c-524c9c576e77
d10a82e4-9113-43b0-961c-524c9c576e77
4cba2b44-8f6a-48fe-8e4b-812bda9a167f
4cba2b44-8f6a-48fe-8e4b-812bda9a167f
3ae5006a-ace5-429b-ba19-3f7b6d4d0e98
3ae5006a-ace5-429b-ba19-3f7b6d4d0e98
الإدارة العامة للمرور الادارة العامة للمرو الادارة العامة الحركة المرورية التنسيق والتعاون الانضباط الحملات المرورية الدرجات النارية الشوارع الرئيسية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق تكثيف الحملات المرورية تسهيل الحركة المرورية تسهيل الحركه تكثيف الحملات حافظ الدقهلية حملات المرور مدير الإدارة العامة للمرور

مواد متعلقة

العلاج الحر تستهدف 600منشأة خاصة وتوصي بغلق 53 مخالفة بالدقهلية

محافظ الدقهلية: دمج النباشين بمنظومة الجمع لتوفير حياه كريمه لهم والحفاظ على النظافة

أسعار اللحوم اليوم السبت 7-12-2024 في الدقهلية

أسعار البيض اليوم السبت 7-12-2024 في الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ملعب استاد المنصورة. .ويطلب عرض تقرير انشائي بحالة المدرجات

أسعار الفاكهة اليوم السبت 7-12-2024 في الدقهلية

محافظ الدقهلية ووزير العدل يفتتحان مكتب الشهر العقاري بمجمع محاكم المنصورة

اسعار التوابل اليوم السبت 7-12 -2024 في محافظة الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

بعد إقراره مبدئيًا.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعى الذي يناقشه مجلس النواب؟

الأهلى يبدأ عملية «غربلة» الأجانب.. «وداع» كبير لمعلول والتخلص من بيرسى تاو والمغربى

صلاح يصنع الحدث ويكشف مؤامرة الكاف «الخبيثة»

جوميز يضغط بورقة «موسم الرياض».. البرتغالى يصارح لبيب ورفاقه: بضاعة الصيف «أتلفها الهوى»

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

خالد الغندور: الزمالك يستقر على تجديد عقد زيزو.. وانقسام داخل المجلس لهذا السبب