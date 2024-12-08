محافظ الدقهلية يكلف المرور بحملة مكبرة لضبط التوكتوك والدرجات الناريه المخالفه بالمنصوره وطلخا



كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية العميد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور بشن حملة مكبرة لضبط مركبات التوكتوك والدرجات الناريه الغير مرخصة والمخالفه بمدينة المنصوره وطلخا، حيث شملت الحملة شارع الجمهوريه والجيش وقناة السويس وصلاح سالم.

في إطار التنسيق والتعاون المستمر والدائم بين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية لضبط الشارع الدقهلاوي من الناحية الأمنية والمروريه وتسهيل الحركة المروريه أمام المواطنين.

وشدد اللواء " مرزوق " بعدم السماح نهائيًا لسير التوكتوك بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصوره وطلخا وتكثيف الحملات المروريه علي مركبة التوكتوك الغير مرخصة والمخالفه لسيرها داخل الشوارع الرئيسية بالمدن.

كما شدد " المحافظ "علي تكثيف الحملات المروريه وضبط الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية المشدده تجاه المخالفين للبنديره والاجرة المقررة وتقسيم الخطوط من قبل سائقي التاكسي والسرفيس، مشددا علي مواصلة هذه الحملات حتي عودة الانضباط إلى شوارع المنطقه المركزيه.

محافظ الدقهلية يكلف المرور بحملة مكبرة لضبط التوكتوك والدرجات الناريه المخالفه

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