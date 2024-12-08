٣ حكايات درامية.. أمير كرارة يتغيب عن رمضان ويقتحم دراما المنصات بعملين دفعة واحدة.. هدى المفتى تخوض أولى بطولاتها المطلقة بـ«٨٠ باكو».. حب وصراع أحمد العوضى فى «فهد البطل»

قريبًا.. ظهور مسلسل «موعد مع الماضى» على منصة «نتفيلكس»

خطوة جديدة تخطوها الفنانة هدى المفتى فى مشوارها الفنى، بعد تعاقدها على تقديم مسلسل «٨٠ باكو»، الذى ستشارك به فى السباق الرمضانى لعام ٢٠٢٥، وهذا العمل يمثل أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التلفزيونية، وأول تجربة لها كاسم رئيسى فى موسم رمضان.

ووفقًا لمصادر مقربة، قرر منتج العمل منح هدى المفتى فرصة البطولة المطلقة فى هذا العمل الدرامى، وهو ما يعكس ثقته بموهبتها ونجاحها الفني.

المسلسل يتكون من ١٥ حلقة، وهو من تأليف الكاتبة غادة عبدالعال، التى سبق أن أثرت الدراما بأعمال مميزة، فيما تتولى الإخراج كوثر يونس، التى اشتهرت بأسلوبها الإبداعى فى تقديم القصص البصرية. كما تشارك الفنانة رحمة أحمد فى البطولة إلى جانب هدى المفتى، وسط توقعات بإضافة عدد آخر من الأسماء اللامعة قريبًا.

حيث اتفقت هدى مع فريقها على بدء التصوير خلال شهر ديسمبر المقبل، بهدف الانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان.

بالتزامن مع تحضيرات «٨٠ باكو»، تستعد هدى المفتى للظهور فى مسلسل «موعد مع الماضي». المسلسل المكون من ٨ حلقات سيُعرض على منصة «نتفليكس» بدءًا من الجمعة ٦ ديسمبر. العمل يشارك فى بطولته نجوم مثل آسر ياسين، محمود حميدة، شيرين رضا، وصبا مبارك، وهو من تأليف محمد المصرى وإخراج السدير مسعود.

بدء التصوير خلال ديسمبر ومحاولة الانتهاء منه قبل شهر رمضان

بدأ الفنان أحمد العوضى تصوير مسلسله الجديد «فهد البطل» استعدادًا للمشاركة فى سباق دراما رمضان ٢٠٢٥، حيث يقدم تجربة مختلفة تجمع بين الأجواء الصعيدية الشعبية وقصة حب مليئة بالصراعات، مع ملامح درامية مستوحاة من بعض الأعمال الناجحة مؤخرًا.

وعلمنا أن المسلسل يشهد تحديًا جديدًا للعوضى، إذ يقدم شخصيتين رئيسيتين: شخصية «فهد» بطل القصة، وشخصية والده، الذى يظهر فى الحلقات الأولى قبل أن يتوفى، مما يُشكل نقطة انطلاق للأحداث.

وتدور القصة حول «فهد» الذى ينشأ فى مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ثم ينتقل لاحقًا إلى القاهرة، حيث يواجه العديد من التحولات الدرامية، بما فى ذلك دخوله السجن وخروجه منه فى أولى الحلقات. ويعمل فهد فى مهنة الرخام، وهى المهنة التى تجمعه بشخصية «كناريا»، التى تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين، حيث ينشأ بينهما قصة حب مثيرة، تتطور من خلال علاقة فهد بوالد كناريا، الذى يؤدى دوره الفنان حجاج عبدالعظيم، تاجر الرخام.

المسلسل الجديد يضم عددًا من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم أحمد عبدالعزيز، لوسى، محمود البزاوى، كارولين عزمى، يارا السكرى، وصفاء الطوخى، إلى جانب ميرنا نور الدين وحجاج عبدالعظيم. المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، ويتكون من ٣٠ حلقة.

ومن المتوقع أن يستمر تصوير المسلسل حتى قبيل شهر رمضان، مع الاستعانة بمواقع تصوير متنوعة بين المنيا والقاهرة، لضمان تقديم صورة واقعية تتماشى مع الطابع الشعبى والصعيدى للقصة.

للمرة الأولى منذ سنوات، يغيب الفنان أمير كرارة عن السباق الرمضانى لعام ٢٠٢٥، هذا الغياب يأتى فى ظل انشغاله بتصوير فيلمه الجديد «الشاطر». ورغم ذلك، قرر كرارة تعويض جمهوره بظهور مختلف عبر المنصات الرقمية، حيث تعاقد على تقديم عملين دراميين دفعة واحدة.

وعلمنا من مصادر مقربة من كرارة أنه يستعد لتقديم مسلسلين قصيرى الحلقات للعرض على المنصات. الأول بعنوان «أعراض انسحاب»، وهو مكون من ٨ حلقات، من تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، وتشاركه البطولة كندة علوش.

أما العمل الثانى فيحمل عنوان «ظروف غامضة»، ويتكون من ١٠ حلقات، من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وتشارك فى بطولته آية سماحة. تدور أحداث المسلسل فى أجواء من الرعب والتشويق، ما يُعد نقلة نوعية فى مسيرة كرارة، الذى لم يخض تجربة هذا النوع من قبل.

ورغم تعاقد كرارة على مسلسل «أعراض انسحاب» أولًا، قرر البدء بتصوير «ظروف غامضة»، نظرًا لإعجابه الشديد بالقصة واعتقاده بأنها ستضيف له كثيرًا على المستوى الفني. حاليًا، يجرى كرارة الاستعدادات النهائية لبدء التصوير.

على صعيد آخر، أنهى كرارة تصوير ٥٠٪ من مشاهد فيلمه الجديد «الشاطر»، الذى يشاركه بطولته هنا الزاهد، مصطفى غريب، واللبنانى عادل كرم، والفيلم من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدي.

يُشار إلى أن آخر ظهور درامى لكرارة كان من خلال مسلسل «بيت الرفاعي»، الذى عُرض فى رمضان الماضى، والمسلسل شهد مشاركة نجوم مثل أحمد رزق، سيد رجب، وميرنا جميل، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث تألف من ٣٠ حلقة من تأليف بيتر ميمى وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

تعد خطوة كرارة نحو دراما المنصات تحولًا مهمًا فى مسيرته، إذ يعكس توجهًا عامًا فى الصناعة نحو الأعمال القصيرة والمبتكرة التى تناسب جمهور المنصات الرقمية. فهل ستنجح هذه الأعمال فى إضافة بُعد جديد لمشواره الفنى؟ الأيام القادمة ستكشف عن ذلك.