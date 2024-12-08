جوميز يضغط بورقة «موسم الرياض».. البرتغالى يصارح لبيب ورفاقه: بضاعة الصيف «أتلفها الهوى»

أصبح تأمين مصير البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، هو الشغل الشاغل لإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب فى الساعات الأخيرة، وتسعى الإدارة لتجديد عقد المدير الفنى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، عقب تحقيقه لقبى كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية» وكأس السوبر الإفريقى، كواليس الساعات الماضية داخل مجلس إدارة نادى الزمالك، شهدت ترحيبًا من المدير الفنى البرتغالى بتمديد عقده مع الأبيض فى ظل العلاقة الطبية بينه وبين جميع اللاعبين، علاوة على المساندة الدائمة التى يلقاها من حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة.

وعلمت «الفجر» من مصادرها، أن المدير الفنى البرتغالى وضع شرطًا أساسيًا لاستمرار مشواره مع الزمالك، وهو أن يكون المتحكم الأول والأخير فى ملف الصفقات الشتوية المنتظر إبرامها فى يناير المقبل، وعدم التدخل فى اختياراته مثلما حدث فى الانتقالات الأخيرة، علاوة على مضاعفة راتبه، إذ يتقاضى المدرب البرتغالى بجهازه المعاون ٦٥ ألف دولار شهريًا، المدير الفنى البرتغالى تلقى مؤخرًا عدة عروض من أندية سعودية عقب تتويجه بلقبين قاريين مع الفارس الأبيض، خاصة أنه سبق له أن خاض التجربة فى دورى روشن ويعلم تفاصيل وأجواء الكرة السعودية، وقرر جوزيه جوميز الرد على العروض التى تلقاها لنهاية الموسم الجارى، وحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائى.

وفى سياق متصل، أخطر جوزيه جوميز إدارة الكرة بنادى الزمالك تمسكه بالتعاقد مع ٣ لاعبين خلال الانتقالات القادمة، خاصة بعد المستوى المتواضع الذى ظهرت عليه الصفقات الصيفية فيما عدا محمود بنتايج المعار من سانت إيتيان الفرنسى، وعلمت «الفجر» أن جوزيه جوميز وضع على رأس طلباته التعاقد مع لاعب جناح ووضع الأولوية أوفى إيجاريا لاعب ليفربول الإنجليزى السابق، بجانب مهاجم صريح، بالإضافة إلى لاعب وسط مدافع بديل لنبيل عماد دونجا، ومن جابنه أخطر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ولجنة الكرة بالقلعة البيضاء المدير الفنى البرتغالى بتلبية طلباته خلال الانتقالات القادمة، فى ظل رغبة مجلس الإدارة بحصد لقب الدورى الممتاز الغائب عن جدران القلعة البيضاء فى آخر موسمين والاحتفاظ بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، ومن ثم السوبر الإفريقى.