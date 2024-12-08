الأهلى يبدأ عملية «غربلة» الأجانب.. «وداع» كبير لمعلول والتخلص من بيرسى تاو والمغربى

حالة من الغضب انتابت جماهير النادى الأهلى من تعادل الفريق الأخير فى الدورى الممتاز أمام نادى الإتحاد السكندرى وهو نفس الأمر بالنسبة لإدارة القلعة الحمراء التى ترى أن التعادل كان له عدة أسباب من بينها مستوى الأجانب الذين لم يقدموا الإضافة المطلوبة، حيث أكد مصدر داخل النادى الأهلى أن هناك تقييمًا شاملًا لجميع الأجانب داخل النادى الأهلى على رأسهم بيرسى تاو والذى تم الاستقرار على عدم تجديد عقده بجانب رحيله فى يناير القادم سواء بالبيع أو التراضى بجانب رضا سليم والذى أبدى كولر عدم قناعاته الكاملة باللاعب المغربى حتى الآن وطلب من الإدارة البحث له عن عرض احتراف خارجى، وكانت المفاجأة أن على معلول مازال تحت الاختبار فى النادى الأهلى وفى حالة عدم قناعة الجهاز الفنى بمستواه فسوف يتم توجيه الشكر له بنهاية الموسم الحالى وعرض فكرة الاعتزال على اللاعب، أما أشرف دارى فهناك مؤشرات طبية جيدة حول إصابة اللاعب ولكن تم الاستقرار أنه فى حالة تعرضه لإصابة جديدة فى نفس مكان الإصابة الحالية فسوف يتم البحث عن عرض خارجى للمدافع المغربى.

وأضاف المصدر أن الإدارة قد استقرت على التعاقد مع ثنائى أجنبى فى مركز الجناح والمهاجم بديلا للثنائى بيرسى تاو ورضا سليم اللذان تم الاستقرار على رحيلهما فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشكل نهائى، وكانت المفاجأة فى موقف الثنائى المغربى أشرف دارى ويحيى عطية الله، حيث تم وضع اللاعبان تحت الاختبار حتى نهاية الموسم حيث تم وضع شرط تطور مستوى عطية الله كشرط أساسى لاستمراره مع عرض زميله أشرف دارى للبيع فى نهاية الموسم فى حالة تكرار إصابته فى نفس مكان الإصابة الجديدة.