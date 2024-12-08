كشف الإعلامى خالد الغندور أن إدارة نادي الزمالك استقرت على تجديد عقده زيزو قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2025.

خالد الغندور: الزمالك يستقر على تجديد عقد زيزو.. وانقسام داخل المجلس لهذا السبب

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ولكن هناك انقسام داخل المجلس بسبب رغبة البعض في خروج اللاعب على سبيل الإعارة حتى يستفيد النادي ماديا وكذالك اللاعب".

واختتم: "وهناك البعض يرى أن اللاعب لا غنى عنه داخل الفريق لذلك يرغبون في استمراره مع الفريق".