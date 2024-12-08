يحيي حسن: سيذكر التاريخ افتتاح المجلس الحالي لأكبر متحف بين جميع الأندية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أكد يحيي حسن، مدير النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك، أن افتتاح المتحف الجديد سيكون محفورا في سجلات التاريخ.

يحيي حسن: سيذكر التاريخ افتتاح المجلس الحالي لأكبر متحف بين جميع الأندية

وقال حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "سيذكر التاريخ افتتاح المجلس الحالي لأكبر متحف بين جميع الأندية وهذا يوم تاريخي وحافل بكل تأكيد وحضر رموز القلعة البيضاء على مر العصور".

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وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك وجهنا بتطوير مصيف مرسى مطروح وهذا ما شهده أعضاء الجمعية العمومية والذين أكدوا بأن هناك تطوير ملموس في المصيف هذا العام".

وأوضح: "النشاط الاجتماعي يقوم بإعداد برامج على مدار العام لخدمة أعضاء الجمعية العمومية ونقوم بعمل رحلات في الصيف والشتاء".

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