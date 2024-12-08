مدحت العدل يتحدث عن مشروعه لشيريهان

الفجر الفني
مدحت العدل
مدحت العدل

كشف السيناريست مدحت العدل عن كتابته لمشروع مسرحية جديدة للفنانة شيريهان عن رابعة العدوية وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ حديث القاهرة”.

قال مدحت العدل:'كتبتها بوجهه نظر مختلفة لأنها شخصية مش حقيقية فعندنا حرية الخيال ولكن المعنى المطروح هو الحب الصوفي ولكن مش عايز اقول هعملها غير لما شيريهان هي اللي تقول".

 

وفي سياق آخر أشار العدل إلى سعيه لإنتاج فيلم تسجيلي لنادي الزمالك لمدة 3 ساعات كاملة، ليحكي قيمة وتاريخ نادي الزمالك للأجيال القادمة، مؤكدًا أن محاولات التقليل من النادي أكبر رد عليهم هو ما سيحكيه التاريخ ومن هو نادي الزمالك.

ومن ناحية أخري، مسرحية كوكو شانيل هي آخر أعمال شريهان الفنية، والتي تم عرضها على منصة شاهد الإلكترونية بشكل حصري، وذلك عام 2021، وشارك في المسرحية العديد من الفنانين مع شريهان، منهم: هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تامر حبيب، أسما سليمان، داليا شوقي، آسر ياسين، كمال أدهم، سليم سليمان، والمسرحية من تأليف مدحت العدل وشاركه في الكتابة محمود زهران وجورج عزمي، وذلك تحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

 

أبرز تصريحات مدحت العدل الفنانة الاستعراضية شيريهان مدحت العدل

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