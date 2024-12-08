حقيقة زيادة فاتورة التليفون الأرضي 2024 بعد زيادة كروت الشحن وباقات الإنترنت

مع إعلان المصرية للاتصالات عن زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي وكروت الشحن في ديسمبر 2024، أثيرت تساؤلات بين المواطنين حول تأثير هذه الزيادات على فاتورة التليفون الأرضي. بينما تسعى الشركة إلى طمأنة عملائها وتقديم تسهيلات للفئات الأكثر احتياجًا، ما زال القلق يسود الأجواء حول التكاليف المتزايدة والخدمات المقدمة.

زيادة أسعار باقات الإنترنت وتأثيرها على فاتورة التليفون الأرضي



في الخامس من ديسمبر 2024، كشفت المصرية للاتصالات عن زيادة ملحوظة في أسعار باقات الإنترنت المنزلي، مما أثار تساؤلات حول احتمال زيادة فاتورة التليفون الأرضي. الشركة أكدت أنها لم تقر أي زيادات على فاتورة التليفون الأرضي حتى الآن، لكنها شددت على ضرورة سداد الفواتير في مواعيدها تجنبًا للغرامات.

ومع ذلك، أعلنت الشركة عن مبادرات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال إعفاءات شاملة لبعض الفئات، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف لدى شريحة من العملاء.

الفئات المستفيدة من إعفاءات فاتورة التليفون الأرضي



قدمت المصرية للاتصالات بشرى سارة لبعض الفئات التي تعاني من أعباء مالية، حيث قررت إعفاءها من دفع فاتورة التليفون الأرضي بالكامل. الفئات المعفاة تشمل:

كبار السن: الأشخاص فوق سن الـ60 عامًا بشرط تسجيل الخط الأرضي بأسمائهم.

ذوي الاحتياجات الخاصة: تشمل هذه الفئة الأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية.

أصحاب الدخل المحدود: يتم تقييم حالتهم الاقتصادية والاجتماعية لتحديد أهليتهم للإعفاء.

المتقاعدون: بعض المتقاعدين الذين يستوفون معايير محددة سيتم إعفاؤهم أيضًا.



خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي



للتأكد من قيمة الفاتورة أو حالة الإعفاء، يمكن للعملاء استخدام إحدى الطرق التالية:

عبر الموقع الرسمي:

زيارة موقع المصرية للاتصالات.

اختيار "استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي".

إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

تطبيق المصرية للاتصالات:

تحميل التطبيق على الهاتف الذكي.

متابعة الفواتير وتفاصيل الإعفاء والدفع بسهولة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

بالنسبة للعملاء غير المشمولين بالإعفاء، توفر الشركة العديد من الطرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، ومنها:

زيارة أحد الفروع أو السنترالات التابعة للمصرية للاتصالات.

استخدام خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري أو أمان.

السداد عبر المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش أو أورانج كاش.

الدفع باستخدام الحسابات البنكية أو تطبيق انستا باي.

رسائل طمأنة من المصرية للاتصالات

رغم الزيادات الأخيرة، تؤكد المصرية للاتصالات التزامها بدعم العملاء من خلال توفير خيارات دفع مرنة وإعفاءات مخصصة. كما تسعى الشركة إلى تعزيز منصات الدفع الإلكتروني لضمان سهولة الوصول إلى خدماتها.

في ظل الزيادات الاقتصادية، جاء قرار إعفاء بعض الفئات من فاتورة التليفون الأرضي كخطوة إيجابية لدعم شريحة كبيرة من المواطنين. ومع عدم وجود أي زيادات حالية على فاتورة التليفون، تبقى الأولوية للعملاء هي التحقق من أهليتهم للإعفاء أو استخدام طرق الدفع المتاحة لتجنب الغرامات.