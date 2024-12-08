الفصائل المسلحة السورية تعلن تحرير مدينة حمص بالكامل

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بوابة الفجر

أعلن حسن عبد الغني القيادي في غرفة "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للفصائل السورية اليوم الأحد تحرير مدينة حمص بالكامل، بعد أن انسحبت قوات الجيش السوري من المدينة.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها حسابات موالية لـ "هيئة تحرير الشام" عبر مواقع التواصل انسحاب أعداد كبيرة من قوات الجيش السوري من مدينة حمص بعد وصول الفصائل المسلحة إليها.

وأعلنت "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للفصائل السورية في وقت سابق من اليوم أنها تمشط أحياء مدينة حمص تمهيدا لإعلان السيطرة عليها.

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