موعد جنازة زوج بدرية طلبة بعد عودتها من الخارج

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زوج بدرية طلبة
زوج بدرية طلبة

توفي منذ قليل، زوج الفنانة بدرية طلبة، حيث كتبت على حسابها على "فيس بوك": "أبو بناتي مصطفي سالم في ذمة الله وأنا برا مصر أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".
 

على جانب آخر، كرم مهرجان المسرح العربي الفنانة بدرية طلبة، وذلك تقديرا لتاريخها الفني المميز، وجاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وأقيم الحفل في قصر ثقافة الأنفوشي وحملت هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.


وأعربت الفنانة بدرية طلبة عن سعادتها البالغة بهذا التكريم لعدة اسباب، الأول لأنه جاء من أكاديمية الفنون هذا الصرح العظيم، والسبب الثاني لأن التكريم جاء من مهرجان مسرحي والمسرح شهد جزءا كبيرا من حياتي، والسبب الثالث لأن هذه الدورة تحمل اسم النجم الكبير والمبدع دائما كريم عبد العزيز، والسبب الرابع لأن التكريم جاء في الإسكندرية مدينتي العظيمة التي شهدت أهم أيام حياتي، واعذروني لأني خجولة جدا في مثل هذه المواقف.

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