الفصائل السورية المسلحة: سيطرنا على مدينة القصير بريف حمص على الحدود مع لبنان

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بوابة الفجر

أعلنت الفصائل السورية المسلحة، حسب ما نقلت قناة الجزيرة عنها، "أننا سيطرنا على مدينة القصير بريف حمص على الحدود مع لبنان".

وكانت قد أعلنت الفصائل السورية المسلحة، عن سيطرتها على مدينة حمص بشكل كامل.

في وقت سابق، أفادت وكالة رويترز عن مصدر بالجيش السوري، بأن "قافلة كبيرة للجيش تنسحب من حمص وتصل إلى جسر القصير جنوبي المدينة".

كما نقلت عن ضابط سوري رفيع، بأن "قادة الجيش والأمن غادروا بمروحيات من قاعدة الشعيرات العسكرية في حمص إلى الساحل".

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