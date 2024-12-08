عاجل - صحيفة الفجر 1004: أزمات وإنجازات ومؤامرات.. أبرز كواليس وملفات العدد الجديد
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها كل ما يخص العدد الورقي رقم «1004» من الصحيفة الورقية، وننشر العدد الأسبوعي أيضًا PDF، ومن المعروف أن صحيفة الفجر الورقية تصدر كل خميس بشكل أسبوعي في الأسواق، وذلك في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها.
عدد الفجر الأسبوعي رقم 1004
وتستعرض «الفجر»، العدد الأسبوعي من الصحيفة العدد رقم 1004، ويتم نشر عدد صحيفة الفجر «جريدة الفجر» أيضًا، وجاءت التفاصيل الكاملة كما يلي:
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تصفح الآن العدد 1004 من صحيفة الفجر PDF.. من هــنــــــــــــا
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