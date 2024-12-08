عاجل - صحيفة الفجر 1004: أزمات وإنجازات ومؤامرات.. أبرز كواليس وملفات العدد الجديد

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صحيفة الفجر العدد
صحيفة الفجر العدد 1004

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها كل ما يخص العدد الورقي رقم «1004» من الصحيفة الورقية، وننشر العدد الأسبوعي أيضًا PDF، ومن المعروف أن صحيفة الفجر الورقية تصدر كل خميس بشكل أسبوعي في الأسواق، وذلك في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها.

غلاف صحيفة الفجر العدد 1004

عدد الفجر الأسبوعي رقم 1004

وتستعرض «الفجر»، العدد الأسبوعي من الصحيفة العدد رقم 1004، ويتم نشر عدد صحيفة الفجر «جريدة الفجر» أيضًا، وجاءت التفاصيل الكاملة كما يلي:

تصفح الآن العدد 1004 من صحيفة الفجر PDF.. من هــنــــــــــــا

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عادل حمودة يكتب: هنا أمريكا وطن اغتيالات الرؤساء

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هشام العسكرى.. عالم مصرى يقرأ الأرض من السماء

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أمل مبدى.. سيدة البارالمبية

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