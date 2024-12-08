بالصور .. تامر حسني يشارك الجمهور أجواء حفل جامعة مصر للمعلوماتية

نشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور من أجواء حفل جامعة مصر للمعلوماتية .

وكتب تامر حسني:"من حفل جامعة مصر للمعلوماتية مع الشباب الجميل وأجمل تنظيم وإدارة شكرًا تكريمكم الغالي كل الشكر لكل المسؤولين على نجاح الحفلة وكل التمنيات بالنجاح والتفوق لكل الطلاب ".

ميدلي لأبرز أغاني محمد رحيم اهداء من تامر حسني لذكراه



وظهر تامر حسني من الحفلة له وهو يعزف على الجيتار مغنيًا ميدلي مجمع لأشطر أغاني من ألحان محمد رحيم من أبرز تلك الأغاني إطمن، 60 دقيقة، في عيونك، وغلاوتك، مشاعر..وغيرها.





وعلق تامر حسني على هذا الأمر قائلًا:"أقل شيء أقدر أقدمه لأخويا وعشرة عمري وصاحب رحلة الكفاح اسطورة التلحين العربي محمد رحيم، مجموعة من أشهر أغاني محمد ليا ولغيري من كبار نجوم الوطن العربي الله يرحمك يا حبيبي ".

عمل سينمائي في انتظار تامر حسني





وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض



عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x.



جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد.