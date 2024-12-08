تأجيل مسلسل "بمية دهب" لرمضان 2026: تفاصيل القرار والكواليس

أعلن الفنان والسيناريست تامر عبدالمنعم تأجيل مسلسل "بمية دهب" إلى موسم دراما رمضان 2026، مشيرًا إلى أن السبب وراء ذلك هو عدم الانتهاء من كتابة معظم حلقاته. الإعلان جاء عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث كتب: "كل تأخيرة وفيها خيرة، قدر الله وما شاء فعل".

أبطال العمل: عودة هيفاء وهبي وأحمد صلاح حسني للدراما

كان من المقرر أن يشارك أحمد صلاح حسني بجانب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في بطولة المسلسل، بينما كانت الشركة المنتجة تواصل اختيار باقي فريق العمل.

عمل درامي مشوّق بتصوير دولي

ينتمي مسلسل "بمية دهب" إلى نوعية الدراما التشويقية، مع خطط لتصوير مشاهده بين مصر وقبرص ولندن وبيروت، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر عبدالمنعم، وإخراج مرقس عادل.

هيفاء وهبي: عودة بعد غياب 6 سنوات

يمثل المسلسل عودة هيفاء وهبي إلى السباق الرمضاني بعد غياب منذ مسلسل "لعنة كارما" في 2018، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وركز على أدوار التشويق والإثارة.

إنتاج مشترك بين ثلاث شركات فنية كبرى

يشهد العمل تعاونًا بين شركات الهرم للإنتاج الفني، وماركيز هاوس، وساند، مما يعكس طابعًا إنتاجيًا ضخمًا.

قرار التأجيل: إشكاليات أم تخطيط استراتيجي؟

هل التأجيل مجرد إشكالية متعلقة بكتابة الحلقات، أم جزء من استراتيجية لضمان خروج العمل بجودة إنتاجية عالية؟



بهذا التأجيل، ينتظر جمهور الدراما في رمضان 2026 عودة قوية لهيفاء وهبي في عمل يبدو أنه سيحمل طابعًا تشويقيًا خاصًا يليق بنجومية أبطاله.